16 Haziran 2021 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:30

Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabı "Kral kaybederse" diziye uyarlanacak. Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizinin kadrosu için görüşmeler sürerken, yapımcısının diğer dizilerde olduğu gibi yine OGM Pictures olacağı konuşuluyor. Peki Kral Kaybederse ne zaman, hangi kanalda yayınlacak? İşte ayrıntılar...

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, İstanbullu gelin, Doğduğun Ev Kaderindir ve Camdaki Kız dizilerinden sonra Kral Kaybederse Kitabı da diziye uyarlanıyor. Gülseren Budayızıoğlu2nun kitap haklarını satın alan OG Medya, yeni bir uyarlama için kolları sıvadı.

Psikiyatri Uzmanı Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanarak yapılan diziler geçen sezona damgasını vurmuştu.

"KRAL KAYBEDERSE" NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni sezonda yani Eylül ayında ekrana gelmesi planlanan dizinin kadrosu için görüşmeler sürerken, yapımcısının diğer dizilerde olduğu gibi yine OGM Pictures olacağı konuşuluyor.

Kral Kaybederse adlı dizinin yeni sezonda Star TV ya da Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor.

Dizinin başrolü olan Kenan karakteri için de Kıvanç Tatlıtuğ ile masaya oturulduğu iddia ediliyor. Dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı. Narsistik kişilik bozukluğunu temel alan romanın önümüzdeki dönem ekranlarda olacağı söyleniyor.

KRAL KAYBEDERSE ROMANININ KONUSU NEDİR?

Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor.

Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.

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