Kırmızı Oda 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben doktor hanıma gidiyor!

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:55 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:55

Kırmızı Oda 42. bölüm fragmanında Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben'i gören izleyiciler şaşırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun diğer bir eseri olan Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben, tedavi olmak için Manolya Hanıma geliyor. Diğer yandan Vahit'in ölümünden sonra Zafer Mitra ile yüzleşiyor. Sorunlarını aşan Zafer, doktor hanıma karısına aşık olduğunu söylüyor. İşte Kırmızı Oda'dan heyecan dolu 42. yeni bölüm fragmanı.

KIRMIZI ODA 42. BÖLÜM FRAGMANI





Kırmızı Oda 42. bölümde Zafer Mitra'ya "Babamın birlikte olduğu kadın sen misin?" diye soruyor. Mitra'ya veda eden Zafer, Manolya hanıma karısına aşık olduğunu söylüyor.

Mitra ise bu yaşananlardan sonra Doktor hanıma "Hayat, sevilmeyi yine çok gördü bana" diyor.

Diğer yandan TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteri Kırmızı Oda'ya konuk olarak doktor hanıma geliyor.

Masumlar Apartmanı, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Kırmızı Oda cuma akşamı Tv8'de.