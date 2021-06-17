17 Haziran 2021 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:30

Kuruluş Osman 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' 64. bölüm fragmanında Osman Bey, düşmanla savaşırken Malhun hatunun bebeğini ve kendisini zehirlemek isteyen biri olacaktır. Diğer yandan devletin kutlu doğumu yaklaşmaktadır. Malhun Hatun'a zehir vermek isteyen kadın kim? Kuruluş Osman 64. yeni bölümde ne olacak? İşte Kuruluş Osman 64. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM FRAGMANI (SEZON FİNALİ)

400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman 64. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara verecek.

Kuruluş Osman 64. bölüm fragmanına Osman Bey'in 'Tek başıma dahi kalsam, duam son nefesimi ilahi kelimetullah için gaza üzre vermektir' sözü damga vurdu.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 64. yeni bölümünde Osman Bey, kurmayı hayal ettiği devletine biraz daha yaklaşacaktır.

Diğer yandan Malhun Hatun'un hamile olduğunu öğrenen düşmanlar, obadaki bir kadın aracılığıyla bebeği düşürmek ve Malhun'u öldürmek için harekete geçer. Malhun hatun bebeğini doğurabilecek mi?

Düşmanın hem dışardan hem de içerden saldırmasına rağmen Kayı Obası ayakta durmayı başarabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer.

Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar.

Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.

BİZANS ORDUSU UÇ BÖLGESİNE GELİYOR

Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.

BALA HATUNDAN MALHUN'A DUYGUSAL HEDİYE

Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar.

Bala Hatun ise kendisi ve Osman'ın bir çocuğu olması durumunda kendi elleriyle ördüğü patikleri Malhun Hatun'a verir.

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