16 Haziran 2021 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:49

Kuruluş Osman 63. bölüm izleyenleri heyecanlı sahnelerle ekran başına kilitledi. Bizans orduları Dukas adlı savaşçının komutasında Türklere karşı yeni bir savaşa hazırlanır. Nikolas'ın bu planını öğrenen Osman beyin söylediği "Gayrı cenk vaktidir. Zafer, inananlarındır!" sözü son bölüme damga vurdu. Diğer yandan Osman Bey, evlat sevincini paylaşmak için Bala Hatuna bir çocuğu olacağını söyler. Bala Hatun, bu müjdeyi nasıl karşılayacak? İşte Kuruluş Osman 63. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 63.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜM İZLE (ATV)

Kuruluş Osman 63. son bölümüyle sezon finali yaptı. Kuruluş Osman , yeni sezonda yeni bölümlerle Atv ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 63. bölümde Nikola, hazırladığı en güçlü orduyla Türklere saldırmak için harekete geçer.

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman son bölümde düşman toplanıp Kayıların üzerine gelir. Bugüne kadar yapılmış cenklerin içinde en büyüğü olan bu savaşta haçlılar, savaş meydanının yanı sıra Kayı Obası'na da saldırı yapma peşindedirler.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' 63. bölümde Bizans ordusu, Türklere karşı yeni ve büyük bir savaş hazırlığındadır.

Moğolların başına gelen yeni Bizans komutanı Dukas, Türklerden nefret eden biridir. Dukas, Türkleri yenmek için ne yapacak? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına karşı nasıl bir yol haritası çizecek?

Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak?

OSMAN BEY, SELÇUKLU SULTANIYLA GÖRÜŞÜYOR

Kuruluş Osman'ın 63. bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer.

Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak?

Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir. Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne?

BİZANS ORDUSU UÇ BÖLGESİNE GELİYOR

Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.

OSMAN BEY SAVAŞTAN GALİP ÇIKABİLECEK Mİ?

Cenk için hazırlanmaları gerektiği söylendiğinde Osman beyin verdiği "Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur" cevabı ise yeni bölüme damga vurdu.

Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.

BALA HATUN, MALHUN'UN HAMİLE OLMASINA NE TEPKİ VERECEK?

Diğer yandan Osman Bey, Bala Hatuna evladı olacağını söyler. Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?

Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar.

Bala Hatun ise kendisi ve Osman'ın bir çocuğu olması durumunda kendi elleriyle ördüğü patikleri Malhun Hatun'a verir. Malhun Hatunla Bala arasındaki buzlar eriyecek mi?