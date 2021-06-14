14 Haziran 2021 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 20:45

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 22. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Maraşlı 22. bölümde Savaş, Hurdacı'ya Mehmet İnce'yi getirir. Hurdacı ve Savaş, Nevzat'ı alır. Nevzat'ı bir depoya götürürler. Maraşlı da, Nevzat'ı almak için depoya gider. Maraşlı'nın bir oyun oynadığını anlayan Hurdacı, onu tuzağına çeker. Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelince ne yapacak? Maraşlı 22. bölümü full izlemek isteyenler için son bölüm tek parça izleme linki ve son bölüm özeti.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 22. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 22. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

MARAŞLI 22. BÖLÜM FULL İZLE

Maraşlı 22. bölümü ile izleyicisini ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölüme Maraşlı'nın Mahur'a itirafı damga vurdu.

Maraşlı 22. bölümde; Nevzat, Mehmet İnce dosyasına kendi fotoğrafını koyar. Savcı Tolga, Nevzat'ı sorguya çeker ama istediği bilgilere ulaşamaz. Savcı, Mehmet İnce dosyasına daha fazla kafayı takmaya başlar. Mehmet İnce neden bu kadar önemlidir? Neden herkes Mehmet İnce'nin peşindedir?

Hurdacı ve Savaş, Mehmet İnce dosyasının Savcı'da olduğunu öğrenir. Dosyayı Savcı'dan almak için bir plan yaparlar. Hurdacı'nın, Tolga için tehlikeli planları vardır. Savaş ve Hurdacı'nın planı işleyecek midir?

Maraşlı artık Mahur ve Zeliş'i buluşturmak zorundadır. Zeliş ile bir konuşma yapar. Neden Maraşlı gibi konuşmak zorunda olduğunu Zeliş'in anlayacağı gibi anlatır. Akşam yemeğinde Mahur, Maraşlı ve Zeliş buluşurlar.

Maraşlı mümkün olduğunca az konuşmaya çalışır, tedirgindir. Zeliş, Mahur'a babasının Mehmet İnce olduğunu anlatacak mıdır?

Hurdacı ve Savaş, Nevzat'ı alırlar. Savaş hemen Nevzat'ı öldürmekten yanadır ama Hurdacı izin vermez. Nevzat'ı bir depoya götürürler. Maraşlı'da, Nevzat'ı almak için depoya gider. Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek midir?

Yapımını Tims&B Productions'un, Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlendiği, Arda Sarıgün yönetmenliğindeki Maraşlı dizisinde; Burak Deniz, Alina Boz, Saygın Soysal, Rojda Demirer, Melis İşiten, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik, Hakan Boyav, Serhat Parıl, Burcu Karakaya, Güneş Hayat ve Engin Yüksel rol alıyor.