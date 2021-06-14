14 Haziran 2021 Pazartesi 20:55 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 20:55

Aşkın Tarifi dizisi 2. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Aşkın Tarifi 2. bölümde Fırat, Taylan'ın foyasını ortaya çıkarmaya çalışıyor! Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Aşkın Tarifi 2. bölüm izlemek için haberimizdeki Aşkın Tarifi 2. bölüm full izleme linkine tıklayıın.

AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜM FULL İZLE!

Naz, Fırat'la beraber düğüne katılır. Yavaş yavaş Fırat'tan etkilenmeye başlayan Naz fotoğrafların basına yansıması ile neye uğradığını şaşırır. Taylan ise bu durumdan hiç hoşnut değildir. Naz üzerinden kendi reklamını yapmaya çalışmaktadır ancak Fırat Taylan'ın foyasını ortaya çıkarmaya kararlıdır. Vakit kaybetmeden bu durumu Naz'a da anlatır.

AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş'un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan'ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Aşkın Tarifi'nin 2. bölümünün konusu şöyle;

Lansman gecesindeki öpüşme olayı, herkeste şok etkisi yaratır. Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat'ı kovar. Diğer yandan Taylan, Fırat'ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başlar. Fırat ise utanç içindedir. Naz'a kendisini affettirmeyi kafasına koyar.

Bunun için öyle şeyler yapar ki, işler bir anda tersine döner ve bu defa da Naz'ın Fırat'ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir.

Naz, Fırat'ın dünyasıyla da ilk kez bu sayede karşılaşır. Fırat'ın sıcacık dünyası, buzlar kraliçesi Naz'ın bile yavaş yavaş erimesine neden olur. Fırat ve Naz, Fırat'ın mahallesinde, sürprizlerle dolu, hiç unutamayacakları bir akşam geçirirler. Ancak diğer tarafta Taylan da boş durmaz.

Fırat ve Naz, Taylan'ın yeni hamlesiyle şaşkına dönecektir. Peki, Fırat bu yenilgiyle geri mi çekilecek, yoksa kalıp savaşa devam mı edecektir?

Aşkın Tarihi yeni bölümleri ile her Pazartesi Kanal D'de...

İLK BÖLÜMÜYLE TAM NOT ALDI!

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi, pazartesi günü yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not alarak, izleyiciyi hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi, pazartesi günü yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not alarak, izleyiciyi hem güldürdü hem de duygulandırdı. Yayın boyunca sosyal medyada Türkiye gündeminde kalan dizi hakkında; "Uyumunuza bayıldık; Kadir Doğulu çok iyisin; müzikler çok güzel; Serra ilk oyunculuk tecrübesine rağmen çok başarılı" yorumları yapıldı.

Sette diziyi bir arada izleyen oyunculara oyuncu Neslihan Atagül Doğulu da eşlik etti. Aşkın Tarifi'ni şov ve sanat dünyasından birçok isim de sosyal medya üzerinden destekledi.

Dizinin bir sahnesinde Alper Saldıran'a acılı yemek yediren Kadir Doğulu'nun sosyal medya hesaplarından "Acı var mı acı" yazması kahkahalar ile karşılandı.

Aşkın Tarifi; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor.

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Aşkın Tarifi'nin genel hikayesi;

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi?

Yoksa ava giderken avlanacak mı?

Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Aşkın Tarifi dizisinin Naz'ı Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında?

Aşkın Tarifi dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?