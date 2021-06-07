07 Haziran 2021 Pazartesi 14:59 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 14:59

Aşkın Tarifi dizisinin Naz'ı Serra Arıtürk hakkında araştırmalar hız kazandı. Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi, yayın hayatına başlıyor. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Aşkın Tarifi'nde restoran sahibi Naz Soyluer karakterini canlandıran Serra Arıtürk, sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa ilk adımını attı. Peki Aşkın Tarifi dizisinin Naz'ı Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk kaç yaşında? İşte detaylar...

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş'un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ekranların tanıdık simaları yer alıyor.

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Aşkın Tarifi dizisinde Naz Soyluer rolündeki Serra Arıtürk hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ NAZ SOYLUER KİMDİR?

Naz Soyluer, üç kuşak İstanbullu, ülkenin hatırı sayılır ailelerinden birinin kızıdır. Servetine güvenip, sosyal medyada fenomen olmak yerine, kendisini geliştirmekten vazgeçmemiştir.

Bu yüzden aile şirketinde yönetici olmaktansa, kendi restoranını açmıştır. Ailesinden destek almadan, ayakta kalmak için de büyük bir mücadele vermektedir. Disiplinli dadıların yönlendirmeleri, üstüne Fransız ekolü okullarda alınmış nitelikli eğitimler; Naz'ı da prensip sahibi, kuralcı ve detaycı yapmıştır.

Lise çağına geldiğindeyse, yemeklere merak sarmış; yemek yapmanın çocukluk yaralarını iyileştirdiğini fark etmiştir. Bu ilgi giderek büyümüş, üniversite çağına geldiğindeyse; Fransa'da gastronomi eğitimi almak almıştır. Sonra da İstanbul'a döndüğünde, en yakın arkadaşı Şebnem'le birlikte, bir Fransız restoranı açmıştır.

Mükemmeliyetçidir. Başladığı işi, mutlaka bitirir. İnsanlarla ilişkilerinde, mesafesini korur. İyi bir patron, sağlam bir dosttur. İlk bakışta, sert biri gibi görünür. Fakat o sert kabuğun içinde, kırılgan bir kız çocuğu saklar.

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan genç oyuncu, Şarkıcı ve Youtuber olarak tanınmaktadır.

Serra Arıtürk, Youtube kanalında seslendirdiği şarkılar ile tanınmış sosyal medya fenomenidir. Önce güzel sesi ile ön plana çıkan Serra Arıtürk daha sonra İnstagram'da yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

NTC Medya'nın dikkatini çekmeyi başaran Serra Arıtürk Aşkın Tarifi dizisi ile ilk ekran ve ilk başrol deneyimini yaşayacaktır.