13 Haziran 2021 Pazar 20:00 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 20:00

Kefaret 30. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin 30.bölümünde Zeynep, Münevver'in baskısından bunalıp bir işe başlar. Diğer yandan Sinan ile araları bozuk olan Zeynep, çocuklarından da ayrı düşme tehlikesi yaşamaktadır. Zeynep'in hayatının birden değişmesi nelere yol açacak? Kefaret 30. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız. Kefaret 30. bölüm izle tek parça!

KEFARET 30. BÖLÜM FULL İZLE

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET 31. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

KEFARET 30. BÖLÜM ÖZETİ

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kefaret, yeni bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluştu.

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur'un başrollerinde yer aldığı dizide heyecan dolu gelişmeler yaşandı.

FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde Münevver'in baskılarından bunalan Zeynep bir pansiyona yerleşir.

Sinan da Zeynep ile arasını düzeltmek için aynı pansiyonda oda tutar.

Sinan'ın çalıştığı yerdeki kızdan rahatsız olan Zeynep, Sinan'a tokat atar. Orada çalışmasını istemeyen Zeynep için bu mesele ciddidir.

Arzu, hamileliğin sonlarına doğru rahatsızlanınca yardımına yine Ahmet yetişir.

Ayşe Hanım'a demans teşhisi konurken, Meltem de sorunlarından uzaklaşmak için kendini işine verir.

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Tolga Güleç yer alıyor.