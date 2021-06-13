13 Haziran 2021 Pazar 23:54 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 23:54

Menajerimi ara 41. bölüm izleyenlerinin karşısına çıkıyor. 13 Haziran 2021 Pazar akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara 41. bölüme Çınar ve Jülide'nin eskiden sevgili olduğunu öğrenen Arzu, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Barış'ın ise Aydın'ın borçlandığı otelci adamla başı hala derttedir. Bölümün sona ermesinin ardından 42. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte kaçıranlar için Menajerimi Ara 41. bölüm Puhu Tv izleme sayfası.

MENAJERİMİ ARA 41. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

Menajerlerin ve ünlülerin yaşamları ve sektörün işleyişinin ele alındığı Menajerimi Ara dizisi, heyecanlı bir bölümle izleyici karşısına çıktı.

MENAJERİMİ ARA 41. BÖLÜM İZLE STAR TV

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu buluşturan 'Menajerimi Ara'nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. 'Menajerimi Ara'nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

MENAJERİM ARA 41. BÖLÜM ÖZETİ

Menajerimi Ara 41. bölümde; Ego Ajans çalışanları, Dicle'nin kovulduğu haberi ile şok olurken Kıraç, Ceyda'nın bu kararı sonucu deliye döner.

Ceyda'nın bu tavrına tahammül edemeyen Kıraç, Çınar ve Peride ile Ceyda'dan kurtulmak için yeni bir plan yapar.

Bu plan doğrultusunda menajerler Dicle'nin kovulmasının ardından Feris'in oyuncularını bölüşmek isterler ancak hiçbir şey istedikleri gibi gitmez. Çünkü Ceyda'nın onlara karşı verdiği savaşta pes etmek gibi bir niyeti yoktur.

Bununla beraber Çınar ve Jülide'nin eskiden sevgili olduğunu öğrenen Arzu, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Barış'ın ise Aydın'ın borçlandığı otelci adamla başı hala derttedir.

Ego Ajans'tan ayrıldığı duyulan Dicle'nin ise üstüne yeni iş teklifleri yağmaya başlar.