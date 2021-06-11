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Dizi

Kırmızı Oda 41. bölüm izle! Tv8 Kırmızı Oda 41. bölüm full izle (Son bölüm)

Kırmızı Oda 41. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Tv8'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda, 41. bölümde vefat eden Vahit beyin vasiyeti açıklanıyor. Vahit beyin oteli Mitra'ya bıraktığı gerçeğinin ortaya çıkması Oğlu Zafer ve karısı Nurcihan'ı hüsrana uğratıyor. Her hafta yeni hikayelerle izleyiciyi etkileyen Kırmızı Oda'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde usta oyuncu Uğur Yücel diziden ayrıldı. İşte Tv8 Kırmızı Oda 41. bölüm full izleme linki. Kırmızı Oda son bölüm izle!

11 Haziran 2021 Cuma 20:48 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 20:48
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Kırmızı Oda 41. Bölümde Sadi'nin hüzünlü hikayesiyle izleyicileri duygulandırmaya devam ediyor. Cuma akşamı Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda 41. bölümde Vahit beyin avukatları, oteli Mitra'ya bıraktığını söyler. Nurcihan ve Zafer'i şoke eden bu gelişme sonrası Nurcihan, mezarlıkta Mitra ile karşılaşır. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kırmızı Oda 41. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti. Tv8 Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA 41. BÖLÜM FULL İZLE

KIRMIZI ODA 41. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda son bölümde Vahit beyin ölümü izleyenleri hüzünlendirmişti. Tv8 ekranlarının sevilen psikolojik dizisi Kırmızı Oda'nın 41. bölümünde Nurcihan hanım, Vahit beyin mezarının başında Mitra ile karşılaşıyor.

Vahit beyin oteli Mitra'ya bırakması, ailesini şaşırtırken Zafer ile Nihal'in ilişkisi yeni bir boyut kazanıyor.

Zafer, babasının acısını atlatabilmek için Manolya hanımla dertleşiyor.

Diğer yandan Miço'nun yeniden hayatına dahil olmasıyla Sadi, yeniden mutlu oluyor. Manolya hanıma dostluğunun kendisine kattığı değerleri anlatan Sadi, gözyaşlarına engel olamıyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kırmızı Oda'nın son bölümünde Mitra bu kez de Vahit Karahanoğlu'nun Zafer'in babası olduğunu öğrenir. Gözlerine inanamayan Mitra, hayatının en büyük şoklarından birini yaşar.

Zafer ise Manolya Hanım'a darmadağın olduğunu söyleyerek Vahit Bey'in veda mektubunu verir. Manolya hanım, mektubu okuyup ağlar.

Vahit, oğlu Zafer'den de helallik istedikten sonra elini göğsüne koyar ve yere yığılır. Vahit'in ölümü herkesi yıkar.

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