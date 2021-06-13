12 Haziran 2021 Cumartesi reyting sonuçları: Survivor, Savaşçı, Kardeşlerim reyting sıralaması

13 Haziran 2021 Pazar 09:43 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 09:43

12 Haziran 2021 akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Cumartesi akşamı Tv8'de Survivor 2021, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Harry Potter ve Felsefe Taşı, Atv'de Kardeşlerim, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Star Tv'de İbo Show FOX Tv'de Savaşçı dizisi final bölümü ve TRT1'de Kura akşamı EURO 2020 Belçika-Rusya maçı izleyenleriyle buluştu. Peki 12 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Cumartesi dizi ve programlarının reyting sıralaması

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Cumartesi akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Kırmızı Oda, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Son Yaz, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Savaşçı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kardeşlerim, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 SURVIVOR TV8

3 SAVASCI FOX

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 IBO SHOW STAR TV

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 SAVASCI (OZET) FOX

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 SURVIVOR TV8

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 SAVASCI FOX

6 IBO SHOW STAR TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 TAKIP 3 SON KARSILASMA (Y.S) KANAL D

9 SURVIVOR EKSTRA TV8

10 HAVA DURUMU KANAL D