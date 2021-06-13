Kardeşlerim 18.Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 18.Bölümde Kadir tutuklanıyor...

13 Haziran 2021 Pazar 11:03 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 11:03

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümünde Tolga'nın hain planı sonucu Ömer'in amcası Orhan'ı vurduğu sahne damga vurdu. Yürekleri ağıza getiren tiyatro sahnesinin ardından yayınlanan Kardeşlerim'in 18. bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 18.Bölüm Fragmanında "Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!" sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı...

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kardeşlerim dizisinini 18. yeni bölüm fragmanında Kadir, Ömer'in amcasını vurması sonucu tutuklanıyor.

"Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!"

Oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi yayınlanan son bölmüyle izleyicilerden tam not aldı.

KARDEŞLERİM 17.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir.

Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez.

Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir.

Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.