11 Haziran 2021 Cuma 23:53 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 23:53

Arka Sokaklar 593. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 593. bölümde Ali iyice kendini salmış durumda sokaklarda kavgaya karışır. Bilerek dayak yiyen Ali'nin bu perişan haline üzülen Hüsnü'nün Pınar ve Ali çiftini bir araya getirmek için kafasında bir şeyler vardır. Rıza Baba Ali ve Pınar'ı bir arada görünce ne yapacak? İşte Arka Sokaklar 593. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 593. bölümde Ali'nin hayatı olumsuz bir şekilde devam ediyor. Diğer yandan güvenlik şirketi kiralık katil ile anlaşıp ekibi hedefine alıyor... Arka Sokaklar 593. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ARKA SOKAKLAR 593. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 593. Bölümüyle 11 Haziran 2021 Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 594. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR 593. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar 593. bölümde Ali, yaşananlarının ağırlığını sırtlamış bir şekilde sokaklarda yürümektedir. Ruh hali fazlasıyla kötüdür. Tekinsiz tiplerle münakaşa yaşaması üzerine bile bile dayak yer ve adeta kendini ölüme bırakır.

Ekibimiz olayı öğrense de durum bir süre Rıza Baba'dan gizli tutulur. Pınar ve Ali çiftini bir araya getirmek için Hüsnü'nün kafasında bir şeyler vardır.

SAVCI FARUK'UN HAYATI TEHLİKEDE!

Savcı Faruk'u zora sokacak olan silinen Hulki'nin ölümüne ilişkin görüntüler bulunmuştur. Planlanana göre, görüntüler bir an önce Savcı Faruk'un önüne konularak Zeliha'nın soruşturma dosyası kapatılmalıdır.

Pelin ve Adem, kendilerini kurtarmak adına Kudret Mazı'nın işine yarayacak bilgileri adama ulaştırırlar. Bu bilgiler ışığında Kudret ve Ferhat, kanlı planlarını işleme koyarlar. Bu plandan sağ çıkamayan Kudret'in intikamını almak üzere Ferhat, Savcı Faruk'u markajına alır.

Savcı Faruk'un, Hüsnü ve Zeliş'i köşeye sıkıştıran kayıtları aldığı şirket önemli bir hamle yapar.

İşkenceci elemanı kullanarak Savcı Faruk'u kaçırtırlar. Rehine olduğunu gören ekibimz o sırada Engin'in eşi Bahar'ın doğum yaptığı hastanededir.

Engin, Fatma'nın kocası Nihat'ı araştırmak üzere harekete geçer. Aycan ise, Fatma'dan Enginlerin yeni doğacak bebeğini kaçırması için talimat verir. Aycan iştahla bebeği beklemektedir.

Bakıcı Fatma, doğumu Aycan'a haber verir. Bu sırada Rıza Baba, kendisini şoke eden bir olaya şahit olur.

Tekin, yurt dışında ayağı olan bir dizi projesinden teklif alır. Zeliha'dan beklediği desteği görür ve beraber görüşme yapmaya giderler. Tekin, teklifin cazibesine ikna olur ve durumu Çoban ailesi ile paylaşır.

Güvenlik şirketi kiralık katil ile anlaşıp ekibi hedefine alıyor!

Savcı Faruk'un, Zeliş'in güvenlik kayıtlarını aldığı şirket köşeye sıkışınca ekibi hedefine koyuyor. Bu uğurda anlaştıkları adam kendilerini hapse götürecek olan şahidi öldürerek işe başlıyor.

Rıza Baba ve ekibi ise, boş durmayarak şirketin olası adreslerine baskın yapıyor. Bu soruşturmanın başka bir birime verilmesi de başta Cemal olmak üzere herkesi öfkelendiriyor.

Mesut ise, Savcı Faruk ile bir kez daha karşı karşıya geliyor.