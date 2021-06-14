13 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları! Kefaret, Survivor, Menajerimi Ara reyting sıralaması

14 Haziran 2021 Pazartesi 06:08 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:08

Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazar akşamı Tv8'de Survivor, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Show Tv'de Cam Tavanlar (tekrar) ve TRT1'de Hollanda- Ukrayna maçı izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle neticesinde sıralanıyor. Peki 13 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazar dizilerinin reyting sıralaması

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

13 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total'de 1.sırada TRT1'de ekrana gelen "Teşkilat", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor", 3.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Teşkilat" dizisinin özeti, 3.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 KEFARET FOX

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 BUYUK KESIF FATIH GEMISI TRT 1

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 BUYUK KESIF FATIH GEMISI TRT 1

7 KEFARET FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

10 MENAJERIMI ARA STAR TV