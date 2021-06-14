14 Haziran 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 20:00

"Kahraman Babam" ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Daha önce "Kırmızı Kamyon" adıyla ekrana gelen dizi, isim değişikliğine giderek diziyi ileri bir tarihe aldı. Oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam gibi isimlerin yer aldığı 'Kahraman Babam'ın 1. bölümünü izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. Kahraman Babam 1. bölüm full izle!

KAHRAMAN BABAM 1. BÖLÜM FULL İZLE

Kahraman Babam 1. Bölümünde; Uğur karısının canına kast ettiğini düşündüğü adamlara çok yaklaşmıştır. Peşinde olduğu Nazım'ın ani ölümüyle beraber suç üzerine kalır.

Etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz Furkan'ın tedavisi konusunda Menekşe'ye çeşitli emirler verir ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Bir yandan herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe'yi kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kız kardeşinin ölümünü Uğur'a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm'ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Bütün bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket edip, başarılı olmak zorundadırlar.

Karısının katiline ulaşmak için canını vermeye hazır olan Uğur sınırlarını zorlayacak ve Yonca'yla karşı karşıya gelecektir.

KAHRAMAN BABAM GENEL HİKAYE

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır.

Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.

Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.

Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları, büyük bir başarı elde ederler. İçeride ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ipucuna ulaşmıştır.

Uğur, kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır. Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir.

Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.