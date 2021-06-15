15 Haziran 2021 Salı 20:00 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 20:00

Baht Oyunu 1. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu. ARC Film imzalı, dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer alıyor. Ada'nın ilk aşkıyla son aşkının aynı yerde olmasını ve yaşanan komik olayları izleyiciye aktaracak olan Baht Oyunu 1. bölüm izlemek isteyenler için ilk bölümün yer aldığı Baht Oyunu 1. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

BAHT OYUNU 1. BÖLÜM FULL İZLE!

Yaz dizisi olarak eğlenceli yapımlar arasında yer alacak olan Baht Oyunu, ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

BAHT OYUNU 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı yeni dizisi Baht Oyunu 1. bölümü izleyenleri güldürdü.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı Baht Oyunu dizisinin ilk bölümünün konusu şöyle;

İlk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanmış Ada, üniversitede karşısına çıkan ve ülkesine gitmemek için Türkiye vatandaşlığına ihtiyaç duyan Rüzgar'a aşık olur ve ona evlenme teklifi eder.

Rüzgar için bu evliliğin tek amacı vatandaşlık almak, Ada için de ilk aşkıyla evlenerek talihini yenmektir. Ada, üniversitedeyken ailesinden habersiz evlendiği ve üç yıldır evli olduğu Rüzgar'ın Türk vatandaşlığını almasını iple çekmektedir.

Rüzgar'ın vatandaş olması ile gerçekten karı koca olacaklarını hayal etmektedir. Rüzgar'ın vatandaşlığı alacağı bu en mutlu gününde, çalıştığı kafeye gelen popüler sosyal içerik platformu Bizdeböyle.net'in kurucusu ve başyazarı Bora'yla yaşadığı tartışma nedeniyle işten atılır.

Ada, Rüzgar'ı görmek için çalıştığı şirkete gittiği sırada onu iş arkadaşı Tuğçe ile dudak dudağa görünce bütün dünyası başına yıkılır. Kara bahtının gelip onu bulduğunu düşünen Ada'yı büyük bir sürpriz beklemektedir! Kafede kavga ettiği Bora, Rüzgar'ın patronudur.

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi "Baht Oyunu" Salı akşamları Kanal D'de!

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

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