15 Haziran 2021 Salı 12:37 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 12:37

Kanal D'nin favori yaz dizisi olarak gösterilen Baht Oyunu, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Komedi türünde yazılan dizi, 15 Haziran 2021 Salı akşamı Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin tanıtımını izleyenler, "Baht Oyunu Ada kim, Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Baht Oyunu Ada karakterini canlandıracak olan Cemre Bayselin hayatı ve oynadığı diziler...

BAHT OYUNU ADA TÖZÜN (AKCAN) KİMDİR?

Ada, Bursalı bir ailenin kızı. Babasını henüz birkaç aylıkken, annesini ise 12 yaşlarındayken kaybetmiş. İki teyzesi ve eniştesiyle büyümüş. Küçük bir kasabada ve büyük bir ailede büyümesinden dolayı sosyal bağları çok kuvvetli.

Herkesle çok kolay iletişim kurar ve bundan zevk alır. Çok girişken ve eğlencelidir. Genelde heyecanlı ve hızlı hızlı konuşur. Gözlem yeteneği güçlüdür. Hikayelere olan ilgisi ve yazma arzusu bu gözlem yeteneğinden beslenir.

CEMRE BAYSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cemre Baysel, 1999 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 boyunda ve 53 kilo.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. Son dönemlerin yıldızı parlayan oyuncularından Cemre Baysel, yeni dizisi Baht Oyunu ile başrollerden biri olan Ada'yı canlandırıyor.

CEMRE BAYSEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

2014- 2016: Yeşil Deniz (Gonca)

2017: İsimsizler (Gülperi)

2017: Payitaht Abdülhamid (Firuze)

2018: Elimi Bırakma (Melis)

2019: Ramo

Baht Oyunu ne zaman başlayacak?