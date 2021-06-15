Baht Oyunu dizisinin Rüzgar'ı İdris Nebi Taşkan kimdir? İdris Nebi Taşkan'ın oynadığı dizi ve filmler

15 Haziran 2021 Salı 16:24 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 16:24

Baht Oyunu dizisinin başrollerinden Nebi Taşkıran hakkında araştırmalar hız kazandı. Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer alıyor. Yaz dizileri arasında en eğlenceli yapımlardan olan Baht Oyunu'nda Rüzgar karakterini Nebi Taşkan canlandırıyor. Nebi Taşkan, daha önce "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde rol almıştı. Baht Oyunu dizisinde Rüzgar'ı oynayan Nebi Taşkan kimdir, kaç yaşında? Baht Oyunu Rüzgar kimdir? İşte dizideki Rüzgar karakteri ve İdris Nebi Taşkan ile ilgili merak edilenler...

BAHT OYUNU RÜZGAR AKCAN KİMDİR?

Rüzgar, Arnavut asıllı, çok yakışıklı, popüler ve kadınlarla arası çok iyi olan bir adamdır. Grafik okumak için Türkiye'ye gelmiş, üniversiteden atılıp sınır dışı edilmek üzereyken imdadına Ada yetişmiş, Rüzgar da T.C. vatandaşı olmak için Ada ile evlenmiştir.

Çok yetenekli fakat bir o kadar da sıkılgan olan Rüzgar, üniversitede sürekli bölüm değiştirmiştir. Şimdi ise Bora'nın sahip olduğu sosyal içerik platformunda çalışmaktadır. Ada'nın onun iş yerine başvurması sonucu karşılaşmaları, yeni maceralara neden olacaktır.

Kanal D ekranlarının proje tasarımını ve yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği ARC Film imzalı yeni dizisi "Baht Oyunu" 15 Haziran 2021 Salı günü 20.00 itibarıyla ekranlara geldi. Başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Baht Oyunu dizisinde Aslı Sümen, İdris Nebi Taşkan, Funda İlhan, Hande Subaşı, Anıl Çelik, Tuğba Çom, İrem Yüksel, Ozan Dağgez, Suğdem Gözalır, Emrah Ben ve Altan Erkekli yer alıyor.

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1997'de İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğan İdris Nebi Taşkan, 2014'te Muhteşem Yüzyıl dizisi ile birlikte kariyerine başladı. Ardından 2015-2016 yıllarında Poyraz Karayel dizisinde oynayan İdris Nebi Taşkan, 2016'da Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterine hayat verdi.

2017-2018 yılları arasında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakter ekrana çıkan İdris Nebi Taşkan, 2019'da ise Özgür Dünya filminde yer aldı.

2019-2020 yıllarında Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan, Kanal D'nin Baht Oyunu dizisinde ise Rüzgâr karakterini canlandırıyor.

İDRİS NEBİ TAŞKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

2021- Baht Oyunu

2019-2020 Zalim İstanbul (Civan Yılmaz) (Yardımcı Karakter)

2019 Özgür Dünya (Sinema Filmi) (Başrol Oyuncusu)

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları (Yasin) (Başrol Oyuncusu)

2016 Arkadaşlar İyidir (Eren) (Başrol Oyuncusu)

2015-2016 Poyraz Karayel

2014 Muhteşem Yüzyıl

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