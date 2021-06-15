Baht Oyunu Bora (Aytaç Şaşmaz) kimdir, kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz'ın oynadığı diziler

15 Haziran 2021 Salı 14:35 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 14:35

Baht Oyunu dizisinin oyuncuları yoğun olarak araştırılıyor. Baht Oyunu'nda Bora karakterine Aytaç Şaşmaz hayat veriyor. Aytaç Şaşmaz, en son Hekimoğlu dizisinde rol almıştı. Baht Oyunu, ilk aşkı Rüzgar ile mutluluğu yakalayamazsa ailesindeki kadınlarının kötü bahtını yaşayıp sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın, Bora ile tanışmasıyla yaşadığı eğlenceli maceraları konu alacak. Peki Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Baht oyunu Bora karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın oynadığı diziler...

BAHT OYUNU BORA DOĞRUSÖZ KİMDİR?

Bora, iyi bir eğitim görmüş; İstanbul'lu varlıklı bir ailenin oğludur. Kendisine kimseyi yaklaştırmayan, doğru bildiği yoldan şaşmayan, inandığı değerler uğruna fedakârlıktan kaçınmayan bir adamdır.

Aristokrat bir anne ve hırslı bir babanın tek oğlu olarak yetiştirilirken, özellikle babası tarafından kalıplara sokulmaya zorlanmıştır. Fakat güçlü ve bağımsız karakteriyle, tüm bu kalıpları yıkıp ötesine geçmeyi başarmıştır. Popüler içerik platformu Bizdeböyle.net'in genel yayın yönetmeni ve baş yazarı olan Bora, platformunda haftalık yazılar yayınlamaktadır. Bora, aşkın karşılıklı bir duygu olmadığına, gerçek aşk diye anlatılan şeyin ancak masallarda olabileceğine inanmaktadır.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilodur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

Son olarak Hekimoğlu dizisinde başrollerden biri olan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde yeni dizi projesi Baht Oyunu ile ekranlara geri dönüyor.

AYTAÇ ŞAŞMAZ'IN OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Hekimoğlu (Emre) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Uzman Çavuş Feyzullah) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Sinema Filmi)

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?