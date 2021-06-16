15 Haziran 2021 Salı reyting sonuçları: EDHO, Ada Masalı, Baht Oyunu reyting sıralaması

16 Haziran 2021 Çarşamba 09:33 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:33

15 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Survivor, Ada Masalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Güldür Güldür, Baht Oyunu, Şef Akademi, Fransa- Almanya maçı ekrana geldi. Total izleyici grubunda birinciliği Çukur, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 15 Haziran 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

15 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı. İşte Salı reyting sıralaması...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KILIBIK (T.S) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SURVIVOR TV8

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 ATV ANA HABER ATV

10 SURVIVOR EKSTRA TV8

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