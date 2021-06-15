15 Haziran 2021 Salı 23:49 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 23:49

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölümüyle Atv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Suç dünyasının hesaplaşmalarını konu alan dizi EDHO 199. bölümde Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratır. Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Alpaslan Çakırbeyli ise bu işte en kilit isimdir. Alparslan Savaş'ı öldürecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölümü izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 199. son bölüm full izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekrana geldi. EDHO son bölümde Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Hızır Çakırbeyli, Savaş'ı yenebilmek için nasıl bir plan yapacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm full izleme sayfası. EDHO 199. bölüm izle tek parça!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 199 BÖLÜM FULL İZLE (EDHO SON BÖLÜM)

Yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz, Baran Özçaylan'ın üstlendiği dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sürükleyici hikayesiyle izleyici tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.

EDHO 199. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

EDHO son bölümde Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır.

Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.