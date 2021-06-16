16 Haziran 2021 Çarşamba 23:47 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:47

Sen Çal Kapımı 41. bölümüyle Cumartesi akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Sen Çal Kapımı 41. böümde Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Diğer yandan Aydan, Eda'nın kızı konusunda ciddi ciddi şüphelenmeye başlar. Eda Aydan'a gerçeği söyleyecek mi? İşte Sen Çal Kapımı 41. bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti

SEN ÇAL KAPIMI 41. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı, her hafta Cumartesi yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda'nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir.

Eda'nın kızının çileğe alerjisi olması üzerine şüphelenen Aydan, bu konuyu kurcalamaya başlayacaktır.

Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serkan'ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan, yıllar sonra yeniden karşılaşır. Birbirlerine duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da, yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir.

Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda'nın Serkan'dan sakladığı büyük bir sır vardır...

Sen Çal Kapımı yeni sezon 40. bölümde Eda'nın İtalya'da olduğunu bilen Serkan, yıllar sonra Eda'yı karşısında bulur. Her ikisi de birbirlerine karşı boş değildir.

Yılın iş insanı ödül töreninde yan yana gelen Eda ve Serkan'ın arkalarından bir ses gelir "Anne! babam bu adam mı?" Serkan'ın bir kızı vardır.

SEN ÇAL KAPIMI KADROSUNA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı.

Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi birçok başarılı isimleri barındıran diziye son olarak Sina Özer, Doğa Özüm, Ayşe Akın, Ahmet Efe Metekoğlu ve Maya Başol da katıldı.

Özer dizide Eda'nın (Hande Erçel) asistanı Kerem'i, Doğa Özüm Serkan'ın (Kerem Bürsin) kuzenini, Ayşe Akın otel sahibi Deniz'i, Sinan Helvacı Eda'nın yakın arkadaşı Burak'ı canlandırırken, çocuk oyuncu Maya Başol Eda ile Serkan'ın 5 yaşındaki kızı, Ahmet Efe Metekoğlu ise Pırıl (Başak Gümülcinelioğlu) ve Engin'in (Anıl İlter) oğlu rolüne hayat verecek.