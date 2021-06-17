16 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar reyting sıralaması

17 Haziran 2021 Perşembe 09:23 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 09:23

16 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı televizyonlarda Survivor, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı ve Cam Tavanlar ve Türkiye-Galler maçı ekrana geldi. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 16 Haziran 2021 reyting sonuçları Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar reyting sıralaması

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

16 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

16 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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