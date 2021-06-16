16 Haziran 2021 Çarşamba 20:00 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 20:00

Cam Tavanlar 2. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Show Tv'nin yeni dizisi Cam Tavanlar 2. bölümde Asude'den koparılan Leyla direnmeye karar verdi. Şimdi her şeye sıfırdan başlama zamanı... Mem ve Leyla, aralarındaki kıvılcım a rağmen mücadele edebilecek mi? Cam Tavanlar 2. bölüm izlemek isteyenler için Show Tv Cam Tavanlar 2. bölüm full izleme linki sizlerle...

CAM TAVANLAR 2. BÖLÜM İZLE!

Cam Tavanlar, 2. bölümüyle 16 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ekrana geliyor.

Asude'den koparılan Leyla direnmeye karar verdi. Şimdi her şeye sıfırdan başlama zamanı...

Savaş başlasın!

Asude'den koparılan Leyla direnmeye karar verdi. Şimdi her şeye sıfırdan başlama zamanı... Ama bu hiç de kolay olmayacak. Üstelik karşısında dişli bir rakip var artık: Cem...

Leyla'nın ansızın çıktığı bir seyahat, Cem için tehlike çanlarının çalması demek...

Cem, Leyla'nın peşinden yollara düşüyor ve ikili, Anadolu'nun bereketli topraklarında kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Fakat ikisinin de hesaba katmadığı tek bir şey var; o da aşk...

Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönettiği 'Cam Tavanlar'da başrolleri paylaşan Bensu Soral ile Kubilay Aka'ya Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar eşlik ediyor.

CAM TAVANLAR KONUSU

Cam Tavanlar, Leyla'nın (Bensu Soral) kariyerinde şu an bulunduğu pozisyona gelmek için verdiği büyük çaba ve zorlu mücadelesinden kesitler sunarken, çalışkan ve gözü kara Leyla ile sırf erkek olduğu için hayatta her şey kendisine altın tepside sunulmuş Cem'in (Kubilay Aka) izleyenleri ekran başına kilitleyecek rekabeti anlatılıyor.

İsmini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alan dizinin tanıtımında, iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibinin tatlı, sert yarışının sinyalleri veriliyor.

Show TV'nin bu yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan yeni dizisi 'Cam Tavanlar' izleyicinin beğenisine sunuluyor. Renkli hikayesiyle izleyicilerin içini ısıtacak dizinin yayınlanan ilk bölümü; Leyla (Bensu Soral) ve Cem'in (Kubilay Aka) aşk hikayesi ile başlıyor.

Cam Tavanlar yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Show TV'de!