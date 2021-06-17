17 Haziran 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:20

Yeni sezonuyla FOX Tv ekranlarına gelen Sen Çal Kapımı dizisinin 41. bölümü, Çarşamba akşamı izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 42. bölüm fragmanı da yayınlandı. Sen Çal Kapımı 42. bölüm fragmanında Eda, Serkan'ın babalığa hazır olup olmadığını anlamaya çalışıyor. İşte Sen Çal Kapımı 42. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SEN ÇAL KAPIMI 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Eda, "Birazcık baba olmaya hazır olduğunu hissedersem Serkan'a baba olacağını söyleyeceğim" diyor. Diğer yandan Serkan, küçük kızın Eda'nın kızı olduğunu anlayacağı ipuçları yakalıyor.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda'nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir.

Eda'nın kızının çileğe alerjisi olması üzerine şüphelenen Aydan, bu konuyu kurcalamaya başlayacaktır.

Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

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