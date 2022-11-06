Güzel Günler 1. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. Canım Ailem' ve 'Aramızda Kalsın' gibi televizyon tarihine damgasını vurmuş dizilerin yazarı ve yapımcısının imzasını taşıyan Güzel Günler, usta oyuncularla genç yıldızları bir araya getirerek her yaştan izleyiciyi kendine çekecek. Güzel Günler dizisi ilk bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Güzel Günler 1. Bölüm izleme linki.

GÜZEL GÜNLER 1. BÖLÜM İZLE!

İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan 'Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.

GÜZEL GÜNLER'IN ILK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Güzel Günler 1. bölümde Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiği bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Mirası alabilmek için tek şart, eski nişanlısı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır.

Ancak Selma ve Mihran, Selma'nın suçlandığı büyük bir yangından sonra ayrılmış, aradaki bütün köprüler atılmıştır.

Çocukluk aşkının peşindeki Selma, İstanbul'da Mihran'ın kuzeni Atakan (Olgun Toker) ve Altan'a (Zeynep Çamcı) ulaşır.

Bu sırada Mihran'ın annesi Saliha (Seray Gözler), teyzesi Kıymet (Binnur Kaya), teyze kızı Füsun (Ecem Toker) büyük bir heyecanla Mihran'ın nişanı için son hazırlıkları tamamlamaktadır. Selma'nın geldiği öğrenilince kıyamet kopar. Nişan gecesi herkesi hem üzecek, hem şaşırtacak, hem de güldürecek olaylar beklemektedir.

GÜZEL GÜNLER OYUNCULARI KİMLERDİR?

Güzel Günler'in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler'i bir araya getiren 'Güzel Günler' izleyicilerin yeni favorisi olacak.

GÜZEL GÜNLER KONUSU

Sıcak, eğlenceli ve neşeli bir dizi olan Güzel Günler, Van'dan İstanbul'a uzanan bir hikayeyi anlatacak.

Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran'ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi işlenecek.

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır.

Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.

Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın (Olgun Toker), Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet'in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim'in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN OYUNCULARI

Binnur Kaya (Kıymet)

Ecem Erkek (Füsun)

Leyla Tanlar (Selma)

Zeynep Çamcı (Altan)

Olgun Toker (Atakan)

Burak Dakak (Mihran)

Yıldıray Şahinler (Hakim)

Orkuncan İzan (Feyyaz)

Duygu Köse (Leylim)

Seray Gözler (Saliha)

Oya İloğulları (Alya)

Dora Dalgıç (Ayşim)

Enginay Gültekin (Dilşat)

Edip Saner (Çetin)

Güzel Günler Selma kimdir? Leyla Tanlar (Selma) kaç yaşında, nereli?