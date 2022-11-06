Güzel Günler Selma kimdir? Leyla Tanlar (Selma) kaç yaşında, nereli?

Leyla Tanlar, Güzel Günler dizisindeki Selma karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. İlk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisi ile yaşayan genç oyuncu, daha önce Şahin Tepesi dizisinde Deniz karakterine hayat vermişti. Peki Güzel Günler'in Selma'sı Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar nereli ve kaç yaşında?İşte oynadığı diziler ve filmler...

GÜZEL GÜNLER SELMA KİMDİR?

Güzel Günler dizisinde başrolde yer alan Selma, Vanlı, yaşı yirmilerinin sonunda olan bir genç kızdır. Çocukluktan kalma bir peri masalının baş kahramanı Selma. Hayatı yıllar önce çıkan bir yangınla alt üst olmuş. Yine de gamlı değil Selma. İyimser, komik, iflah olmaz bir hayalperest.

İşleri yoluna koyma ümidiyle kardeşinin elinden tutup geldiği İstanbul'da arabasında yatar, sığınma evlerine gider, aş evlerinde karın doyurur. Her şeyin iyice sarpa sardığı anlarda bile inancını kaybetmez. Hayat da boş çıkarmaz Selma'nın ümidini. Atakan'ın kahvecisinde işe girmesine, değişmesine, Külkedisi misali güzelleşmesine yardım eder. Kahvecideki müdavimlerden, Atakan'ın annesi ve teyzesine, boksör Altan'a uzanan koca bir ailesi olur.

LEYLA TANLAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Leyla Tanlar, 13 Aralık 1997'de İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olan Leyla Tanlar, küçük yaşlardan itibaren tiyatro oyunlarında yer almıştır. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi de alan Leyla Tanlar ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Paramparça dizisi ile ekranlarda yer almaya başlamıştır.

Şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Güzel Günler dizinde Selma karakterine hayat veren Leyla Tanlar 1.60 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.

Leyla Tanlar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Şahin Tepesi (Deniz) (TV Dizisi)

2014 – Paramparça (Cansu) (TV Dizisi)