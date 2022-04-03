Hakim dizisi ekran yolculuğuna başlıyor. Hakim, güçlü oyuncu kadrosu ile sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizi, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan bir hakimin oğlu için neler yapacağını gözler önüne seriyor. Hayatını adalete adamış bir hakim, oğlu için neler yapacak? Peki Hakim dizisi hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

HAKİM DİZİSİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hakim dizisi, ilk bölümüyle 3 Nisan 2022 Pazartesi akşamı Atv'de ekrana geliyor.

Hakim dizisinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yapıyor.

atv ekranlarına gelecek olan dizinin genel koordinatörlüğünü Akın Topuz yaparken, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor.

HAKIM 1. BÖLÜM ÖN İZLEME

Limon Film imzalı Hakim dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur gibi önemli isimler yer alıyor. Peki Hakim'de hangi oyuncular yer alıyor? İşte Hakim dizisi konusu ve oyuncuları...

Çarpıcı senaryosuyla dikkat çeken dizide Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi ünlü oyuncular da dikkat çekiyor.

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer.

Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur...

Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur.

Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...

Etrafındaki herkesin büyük saygısını kazanan Hakim, oğlunu korumak için hangi yollara girecek?