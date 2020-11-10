10 Kasım 2020 Salı 19:55 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 19:55

Hekimoğlu 25. bölüm neden yayınlanmadı? sorusunun yanıtı dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yapımcılığını OJO Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 25. bölümü 10 Kasım Salı akşamı yayınlanmadı. Kanal D'de ekranlara gelen Hekimoğlu'nun Salı akşamı yayınlanması beklenen 25. bölümü yerine Maymunlar Cehennemi filmi yer aldı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri nedeniyle ekran arası verileceği duyuruldu. Peki Hekimoğlu 25. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

HEKİMOĞLU 25. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu ekranlara ara veriyor. Çekimleri hastane ortamında gerçekleşen Hekimoğlu dizisinin 25. bölümü bu hafta pandemi önlemleri sebebiyle yayınlanmadı.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sağlık arası. Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz. Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır" ifadeleri kullanıldı.

HEKİMOĞLU 25. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hekimoğlu 25. yeni bölümüyle 17 Kasım Salı 20.00'de Kanal D'de olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI 10 Kasım Salı 2020

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş

23:00 Hekimoğlu TEKRAR

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Salı akşamları Kanal D'de yayınlanan dizinin ekrana gelen son bölümüne Emre'nin yaptığı hata sonucunda yaşanan olay damgasını vurdu. Hekimoğlu 24. bölümde Emre'nin bir anlık hatası bir hayata bedel oluyor!

Hekimoğlu 24. bölümde Emre'nin bir anlık hatası bir hayata bedel oluyor! Bu durum yüzünden kurul karşısına çıkan Emre'yi nasıl bir son bekliyor?

Öte yandan Emre konusunda geniş çaplı bir araştırma yapan Selin, hem ekibi hem de Ateş'i yakın takibe alıyor. Ateş ise bu durum karşısında Emre'yi yalnız bırakmıyor. Ona destek olan Ateş, içinde bulundukları bu durumdan nasıl çıkacakları konusunda yardım ediyor. Emre gibi birinin nasıl böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremiyor.

Hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen Emre sessizliğini korumaya devam ediyor ancak kuruldan öyle bir karar çıkıyor ki Hekimoğlu da dahil olmak üzere herkesi şaşkına dönüyor!

HEKİMOĞLU KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere'de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu'nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu'na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.