İçimizdeki Ateş dizisi ekran yolculuğuna başlıyor. Yönetmenliği Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu ise Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı dizinin başrollerinde Aşk101'in yıldızları İpek Filiz Yazıcı ve Burak Sevinç yer alıyor. Peki İçimizdeki Ateş dizisinin oyuncuları kimlerdir? İçimizdeki Ateş konusu nedir? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi

İçimizdeki Ateş dizisi her hafta perşembe akşamı ATV'de ekrana gelecek. Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme aldığı "İçimizdeki Ateş" dizisi yayın hayatına başlıyor.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ'İN OYUNCULARI KİMLER?

İçimizdeki Ateş'in oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural yer alıyor.

Atakan Hoşgören (Ege)

İpek Filiz Yazıcı (Hale)

Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman)

Gizem Arıkan (Bahar)

Burak Sevinç (Doğan)

Ceren Benderlioğlu (Tülin)

Bilgesu Kural (Banu)

Hazım Körmükçü (Tahsin)

Gökçe Yanardağ

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir.

Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz.

İçimizdeki Ateş dizisinde; İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesi konu alınıyor.