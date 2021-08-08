İkimizin Sırrı oyuncuları kimlerdir? İkimizin Sırrı dizisi konusu ve oyuncuları

8 Ağustos 2021 Pazar 12:41 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:41

İkimizin Sırrı, Atv'de başlıyor... Yeni dizi İkimizin Sırrı oyuncularından Leyla Feray'ın başarılı performansı, dizinin tanıtımını izleyenleri oldukça etkiledi. Diziyi izlemek isteyenler İkimizin Sırrı dizisinin konusu ve oyuncularını araştırıyor. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Peki İkimizin Sırrı oyuncuları kimlerdir? İşte İkimizin Sırrı dizisi konusu ve oyuncuları

"Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı..."

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.

Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

Leyla Feray

İkimizin Sırrı Neva Canpolat

İkimizin Sırrı başrol oyuncularından Neva, kocasını trafik kazasında kaybetmiş, tek dayanağı olan kızıyla hayat mücadelesi vermektedir. Kocasının alacaklılarının peşine düşmesiyle, anne kızın hayatı bir kaçma kovalamacaya dönüşür. Bu kovalamacada yolu Alp Karahun'la kesişir.

Aras Aydın

İkimizin Sırrı Alp Karahun

İkimizin Sırrı oyuncularından Kasım Karahun'un, Seylan Sorgun'la yaşadığı yasak aşktan dünyaya gelen oğludur. Yalnız bir çocukluk geçiren ve hayatın karanlık yüzüyle erken tanışan Alp, büyüdüğünde soğuk ve sevgisiz bir adama dönüşmüştür. Annesine ne kadar öfkeli olsa da onun hayatını kurtarmak için yasa dışı işlere bulaşmaktan çekinmeyecektir.

Dolunay Soysert

İkimizin Sırrı Seylan Sorgun

Eski bir ses sanatçısı olan Seylan, geçmişte yaşadığı acılara hapsolmuş ve sağlığını hiçe saymıştır. Yıllar önce terk ettiği oğlu Alp'le yeniden anne oğul ilişkisi kurmaya çabalarken, hastalığın pençesine düşer. Alp sahip olduğu her şeyi tehlikeye atarak ona ikinci bir hayat fırsatı sunar.

Tülay Günal

İkimizin Sırrı Türkan Karahun

Zeki, cesur, eskilerin deyimiyle devlet gibi bir kadın. Türkan'ın hayatta en değer verdiği kişi, oğlu Emir'dir. Oğlunu Karahun Holding'in başına geçirmenin planlarını yapmaktadır. Bu yoldaki en büyük rakibi ise Alp'tir.

Engin Alkan

İkimizin Sırrı Kasım Karahun

Sahip olduğu her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak elde eden Kasımgüçlü bir iş adamıdır. İş dünyasında kazandığı sert ve acımasız tavrını ailesine de yansıtır. Ailesinin isteği üzerine Türkan'la evlenmiş, ancak bu evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış ve Seylan Sorgun'la gizli bir aşk yaşamıştır.

Bestemsu Özdemir

İkimizin Sırrı Ece Kaya

Hayatın hep cömert davrandığı insanlardandır Ece, mutlu bir ailesi ve çoktan gidişatı belli bir hayatı vardır; fakat Amerika'da karşılaştığı Alp'e duyduğu aşk onun hayatını hiç de beklemediği bir noktaya getirecektir.

Ceyhun Mengiroğlu

İkimizin Sırrı Emir Karahun

Hırslı, ailesinin imkânlarını sonuna kadar kullanan, genç ve yakışıklı bir adamdır. Üvey kardeşi Alp'in eve gelmesiyle hep ikinci planda kalan Emir, içinde biriktirdiği senelerin öfkesiyle kardeşine saldıracak ve hata üstüne hata yapacaktır.

Ahsen Türkyılmaz

İkimizin Sırrı Hayal Canpolat

Erken yaşlarda babasını kaybeden bu küçük kızın hayattaki tek dayanağı "meleğim" dediği annesidir. Hayatı bir masaldan ibaret sanan Hayal, aldığı bütün yaraları annesinin sarıp sarmalamasıyla iyileşecek ve hayata karşı umudunu hiçbir zaman kaybetmeyecektir.