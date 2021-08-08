8 Ağustos 2021 Pazar 18:36 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:36

İkimizin Sırrı 1. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Yeni dizi İkimizin Sırrı, ilk bölümüyle Atv'de ekrana geliyor. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, 1. bölümüyle 8 Ağustos Pazar akşamı izleyenlere hüzünlü bir hikaye sunacak. İkimizin Sırrı ilk bölüm izle Atv!

İKİMİZİN SIRRI İLK BÖLÜM İZLE (İKİMİZİN SIRRI 1. BÖLÜM FULL İZLE)

Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizi İkimizin Sırrı'nın yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.

Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı İkimizin Sırrı yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİ KONUSU

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.

Bir anne-kız hikayesiYedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengiroğlu, Ahsen Türkyılmaz