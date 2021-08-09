9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:33 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:33

8 Ağustos reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı yayınlanan Mandıra Filozofu, İkimizin Sırrı, Başlat, Sen Çal Kapımı, Seneye Bu Zamanlar, Robin Hood ve Masterchef Türkiye reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 8 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

8 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Mandıra Filozofu" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" 3.sırada Show Tv'de Show ana haber yer aldı.

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