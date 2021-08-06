6 Ağustos 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:45

Baş Belası 8. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İpek'in yakın arkadaşı Nazlı, cinayetle suçlanır. Baş Belası yeni bölümüne Şahin'in "Ya bu cinayete de diğer cinayetler gibi yaklaşırsın, ya da dışında kalırsın..." sözü damga vurdu. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası 8. bölümü izlemek isteyenler için Baş Belası 8. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Baş Belası 8. bölüm izle!

BAŞ BELASI 8. BÖLÜM FULL İZLE

Dizide gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro baş komiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog İpek'in eğlenceli öyküsü ele alınıyor.

BAŞ BELASI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Baş Belası 8. bölümde Kendini bir cinayet mahallinin ortasında bulan Nazlı, başına aldığı darbenin etkisiyle hiçbir şey hatırlamaz.

İpek cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan arkadaşının masumiyetini kanıtlamaya çalışırken Şahin onu geri planda kalmaya ikna eder. Cinayetle suçlanan Nazlı büyük bir korku içindedir. İpek ise arkadaşına gerçeği ortaya çıkaracağına dair söz verir.

Diğer taraftan Doruk, Nermin'e hislerini açıklamaya karar verir. Doruk'un itirafı Nermin'i oldukça şaşırtacaktır. Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe çıkarır. Yemekte aralarında geçen sohbet Şahin'le İpek'i birbirine iyice yaklaştırır.

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı Baş Belası, her cuma Atv'de...