6 Ağustos 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:45

Aşk Mantık İntikam 7. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. FOX Tv'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 7. bölümde Menekşe ve Zümrüt, mahalle güzelleştirme derneğinin başkanlık seçimleri için kıyasıya bir rekabete girerken Zümrüt'ün seçimi kazanmak için başvurduğu yollar herkesi şaşırtacaktır. Aşk Mantık İntikam 7. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

AŞK MANTIK İNTİKAM 7. BÖLÜM İZLE

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 7. bölümde Ozan ve Çağla'yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrılırken Musa'ya bir söz verdirir.

Ozan, Esra'nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir. Musa nedenini anlamasa da Esra'ya verdiği sözü tutacaktır. Ozan, Esra'nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrenecektir.

Menekşe ve Zümrüt, mahalle güzelleştirme derneğinin başkanlık seçimleri için kıyasıya bir rekabete girerken Zümrüt'ün seçimi kazanmak için başvurduğu yollar herkesi şaşırtacaktır.

Oylar sayıldığında ortaya çıkan sonuç Menekşe ve Zümrüt arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandıracaktır.

Esra, Çağla ve Ozan'ın arasında gizli bir ilişki olduğundan şüphelenip bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya karar verir. Bu amaçla, şehirden ayrılan Ozan'ın peşine düştüğünde, karşılaştıkları onu hayli şaşırtacaktır.

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!