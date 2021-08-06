6 Ağustos 2021 Cuma 10:03 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:03

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 6. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kalp Yarası 6. bölümde Ayşe, Baha'ya yardın etmek için onu barınacağı bir yere götürüyor. Hande ise onların beraber görüntülenmesi için gazetecileri çağırıyor. Ferit ise Ayşe'nin 6 ay sonra gideceğini bildiği için üzülüyor. Peki Kalp Yarası 6. bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 6. bölümden ilk fragman.

KALP YARASI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ve sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınıyor.



Kalp Yarası, Pazartesi akşamı Atv'de...

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.