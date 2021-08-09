9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:22 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:22

Kalp Yarası 6. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası 6. bölüme Ferit'in Ayşe ile olan evliliği hakkında söylediği "Bu oyun değil, hayat kadar gerçek" sözü damga vurdu. Süreç Film tarafından yapımcılığı Üstlenilen dizinin genel hikayesi aslında Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası 6. bölümü izlemek isteyenler için Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası 6. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 6. BÖLÜM İZLE ATV!

Atv'nin izlenme rekorları kıran yaz dizisi Kalp Yarası 9 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 6. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin bir sözleşmeyle başlayan fakat sonradan büyük bir aşka dönüşen öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad'ın kaleme aldığı Kalp Yarası 6. bölümüyle, 9 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı Atv'de ekrana geldi.

Kalp Yarası 6. bölümde Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır.

Baha'ya yardım etmek için onu barınacağı bir yere götüren Ayşe, Hande'nin kendisine tuzak kurduğundan habersizdir. Hande, "Cehenneme giden yolar iyi niyet taşlarıyla döşelidir!" diyerek Ayşe'nin saf ve iyi olmasından faydalanmak ister.

Hande, Baha ile aynı evde basılmaları için onları beraber görüntülenmesi için gazetecileri çağırır. Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünen Hande, kendisi ters köşe olur.

Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Azade, Hande'ye ailesini rezil edeceği için tokat atar. Azade, Hande'nin Ferit'i aldattığını öğrenince ne yapacak?

Kalp Yarası 6. bölümde Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler.

Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.

KALP YARASI KONUSU

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi karısı olacak Hande'nin en yakın arkadaşıyla yakınlaşmasını görür ve dünyası altüst olur.

İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

Kalp Yarası, Pazartesi akşamı Atv'de...