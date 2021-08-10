9 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Masterchef, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası reyting sıralaması

10 Ağustos 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 10:39

9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı yayınlanan Masterchef, Aşkın Tarifi ve Kalp Yarası reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Atv'de yayınlanan Kalp Yarası yine zirveyi kaptı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 9 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

9 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV'de ekrana gelen "Kalp Yarası", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada "Kalp Yarası" yer aldı.

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