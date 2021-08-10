10 Ağustos 2021 Salı 12:18 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 12:18

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da bu yıl ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Sevilen oyuncular Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın ayrılıkların ardından bir iddia daha gündeme geldi. Yayınlanan ilk sezon itibariyle kadroda yer alan Alp Korkmaz'ın da kadrodan ayrılacağı iddia ediliyor. Dizinin takipçileri "Arka Sokaklar Ali (Alp Korkmaz) diziden ayrılıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR ALİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

5 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana Ali rolünü canlandıran Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklar'dan ayrıldığı iddia edildi.

Tv100'ün haberine göre; Alp Korkmaz'ın Eylül'de 16. sezonuyla ekranlara dönecek olan dizinin yeni bölümlerinde rol almayacağı öne sürüldü.

Konuyla alakalı oyuncu ve yapımcılar tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

ARKA SOKAKLAR 16. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erler Film'in kurucusu, duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun imza attığı Kanal D'nin "Arka Sokaklar" dizisi eylül ayında 16. sezonuna başlıyor.

Usta yönetmen Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın yönettiği dizide Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Oya Okar gibi ana kadroda olan oyuncular projeye devam ediyor.