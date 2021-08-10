10 Ağustos 2021 Salı 14:35 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 14:35

Yasak Elma dizisi 5. sezon hazırlıklarına başladı. Medyapım'ın FOX için çektiği dizinin ekibine ilk olarak Biran Damla Yılmaz katılmıştı. Yılmaz'ın Kumru rolüne hayat vereceği öğrenildi.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kumru'nun babası Doğan'a ise son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde başrol oynayan Murat Aygen hayat verecek. Dizide Kumru'nun en yakın arkadaşı Canan'a Yasmin Erbil canlandıracak.

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil, 1995 yılında, İstanbul'da dünyaya geldi. Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 2018 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmiyle oyunculuğa adım atan Erbil son olarak tv100 Magazin Hattı programının sunucusu olarak ekranlara geldi.

Yasmin Erbil, ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in kızıdır.