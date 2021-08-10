İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2021 Salı / 2 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6018
  • EURO
    10,1154
  • ALTIN
    478.862
  • BIST100
    1437.46
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Yasmin Erbil Yasak Elma'da oynayacak! Yasmin Erbil kimdir?
Dizi

Yasmin Erbil Yasak Elma'da oynayacak! Yasmin Erbil kimdir?

Yasak Elma dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yeni sezonda FOX Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Haber sonrası internette 'Yasmin Erbil kimdir, kaç yaşında ve nereli?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

10 Ağustos 2021 Salı 14:35 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 14:35
ABONE OL

Yasak Elma dizisi 5. sezon hazırlıklarına başladı. Medyapım'ın FOX için çektiği dizinin ekibine ilk olarak Biran Damla Yılmaz katılmıştı. Yılmaz'ın Kumru rolüne hayat vereceği öğrenildi.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kumru'nun babası Doğan'a ise son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde başrol oynayan Murat Aygen hayat verecek. Dizide Kumru'nun en yakın arkadaşı Canan'a Yasmin Erbil canlandıracak.

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil, 1995 yılında, İstanbul'da dünyaya geldi. Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 2018 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmiyle oyunculuğa adım atan Erbil son olarak tv100 Magazin Hattı programının sunucusu olarak ekranlara geldi.

Yasmin Erbil, ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in kızıdır.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.