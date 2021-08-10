10 Ağustos 2021 Salı 23:48 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 23:48

Baht Oyunu 8. bölüm izleyenleri gülümsetti. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer aldığı Baht Oyunu 8. bölümde Ada işe geri dönüyor. Yüzüğünü ofiste kaybeden Ada, bu sefer onu bulmakla sınanıyor. Bora, yüzüğü bulunca ne olacak? Baht Oyunu 8. bölüm izlemek isteyenler için Youtube ve Kanal D bağlantılarıyla Baht Oyunu 8. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Baht Oyunu 8. bölüm İzle!

BAHT OYUNU 8. BÖLÜM İZLE KANAL D

Baht Oyunu 8. bölümde Başına gelmeyen kalmayan Ada bu sefer de başka bir olayla sınanıyor! Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşırken Yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Baht oyunu, her Salı Kanal D'de.

BAHT OYUNU 8. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 8. bölümüyle izleyenlere duygusal ve komik anlar yaşattı. Bölümün ardından 9. bölüm fragmanı da yayınlandı.

BAHT OYUNU 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

BAHT OYUNU 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D ekranlarının romantik komedi dizisi Baht Oyunu 8. bölümde; Ada Bora'ya söylediği yalanı açıklar. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada'yı bir daha görmek istemediğini söyler.

Ada Bora'ya söylediği yalanı açıklar. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada'yı bir daha görmek istemediğini söyler.

Baht Oyunu 8. bölümde Ada, Bora'dan duyduğu sözlerin ağırlığıyla yeniden şirkete girip Bora'ya kendisini kanıtlamak ister. Şirkete dönmek için de Rüzgar'la konuşur. Rüzgar, Ada'ya yardım etmekten başka çaresi olmadığı için soluğu Tuğçe'nin yanında alır. Rüzgar hangi bahaneyle Tuğçe'den Ada'yı işe geri almasını isteyecektir?

Ada, herkesi şaşkına çeviren bir görevle şirkete geri döner. Otoritesinin zedelenmesinden rahatsız olan Bora, Ada'yı zorlamaya niyetlidir. Tuğçe'yle ikisine imkânsız bir görev verir. Ünlü pop ikonu Kuzey Batı'yla röportaj yapmazlarsa ikisi de işinden olacaktır.

Ada bir yandan verilen görevi yerine getirmeye uğraşırken diğer yandan içinde Rüzgar'la isimlerinin yazdığı yüzüğü aramaya koyulur...

Ada ve Tuğçe, Kuzey Batı röportajına dair planlarını devreye sokarlar. Kuzey'i şirkette gören Bora şaşkındır. Bora, Kuzey'in Ada'ya gösterdiği yakınlığa dair rahatsızlığını gizleyemez.

Ada'nın yüzükle imtihanı...

Öte yandan başına gelmeyen kalmayan Ada bu sefer de başka bir olayla sınanıyor!

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizisi "Baht Oyunu" her Salı Kanal D'de!

Dizide Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer) karakteriyle izleyenlere başarılı bir oyunculuk sergiliyor.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D'de...