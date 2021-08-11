10 Ağustos 2021 Salı reyting sonuçları! Ada Masalı, Şahsiyet, Baht Oyunu reyting sıralaması

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:32 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:32

10 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı yayınlanan Ada Masalı, Baht Oyunu, Şahsiyet ve Masterchef Türkiye 2021 reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 10 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

10 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada Kanal D'de yayınlanan "Baht Oyunu", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada "Baht Oyunu" yer aldı.

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