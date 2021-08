11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:16 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:16

Ada Masalı 8. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı 8. bölümde Poyraz kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran'a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise, yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez; otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de Haziran'la çalışmaya mecburdur. Star Tv'de yayınlanan Ada Masalı 8. bölümü izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 8. bölüm full izleme Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 8. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 8. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV!

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

ADA MASALI 8. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

ADA MASALI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı 8. bölümde Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran'a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez.

Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur... Ancak, Poyraz Haziran'ı yıldırmaya kararlıdır.

Haziran'ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz'ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran'a karşı harekete geçer.

Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir. Aliye'nin hamlelerine karşı Zeynep'in de bir planı vardır.

Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır.

Ada Masalı 8. bölümde Halen Ada'yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz'ın hem de Haziran'ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar...

ADA MASALI ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ada Masalı'nın önceki bölümünde Poyraz Haziran'ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam "Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol" der.

Haziran eski aksi, az konuşan Poyraz'ı görmeyi beklerken tam tersi bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz'a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur!

Poyraz'ı delice kıskanırken sırrının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper, Biricik'ten duyduklarını Poyraz'a söylemekte kararlıdır, ancak Biricik Alper'e mani olmak için elinden geleni yapar.

Selma ve Zeynep'in küslüklerinin asıl sebebi büyük bir kız kardeş kavgasıyla patlar ve bütün Ada çalkalanır. Ama Ada halkını asıl sarsacak bomba, Poyraz'ın arazilerini satın almaya çalışan şirketin perde arkasında Hakan'ın olduğunun anlaşılmasıdır.

Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil'in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur...

