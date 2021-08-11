11 Ağustos 2021 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 23:49

Sen Çal Kapımı 48. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX Tv'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı son bölümde Serkan ve Eda sonunda evlenmiştir. Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarına çok büyük etki edecektir. Serkan şirketin iflas edeceğini öğrendiğinde ne yapacak? Sen Çal Kapımı 48. bölümde Serkan Kemal'in babası olduğunu öğrenince ne yapacak? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 48. bölüm full izleme linki.

SEN ÇAL KAPIMI 48. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümde Serkan, kızına babası olduğunu söylemişti. Yeni bölümde ise Serkan ve Eda duygusal anlamda yeniden birbirlerine yaklaşıyor... İşte Sen Çal Kapımı 48. bölümde yaşananlar.

SEN ÇAL KAPIMI 48. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 48. bölümde Serkan ve Eda sonunda evlenmiştir. Mutluluk artık çok yakınlarındadır ancak Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarına bomba gibi düşecektir.

Şirketin iflas edecek durumda olduğunu duyan Eda, kemer sıkmaya karar verir. Eda'nın bu haline anlam veremeyen Serkan, onun değiştiğini ve cimrilik yaptığını düşünür.

Diğer yandan şirketin kurtulması Deniz hanımın atacağı bir imzaya bağlıdır. Deniz'in Serkan'dan hoşlandığını bilen Eda, iflas etmemek için Serkan'ı onunla yemeğe göndermeyi kabul eder.

Sen Çal Kapımı 48. bölümde olan bitene anlam veremeyen Serkan, işin gerçek yüzünü Kiraz'dan öğrenecektir.

Serkan elinden geleni yapsa da daha büyük fedakarlıklar kapıdadır. Aşk Serkan için en büyük fedakarlık olacaktır.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Deniz, Serkan ve Eda'yı çok zorlayacak bir şey ister. Serkan, Deniz ile otelde kalmayı kabul edecek mi?

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serkan Eda'ya evlenme teklifi eder.

Şirkette ve ailede herkesin öğrenmesiyle işler karışır. Serkan bir taraftan hazırlık yaparken bir taraftan da Eda'dan gizlemeye çalışır. Ve yanlış anlaşılmalar birbirini kovalar.

Bu arada Aydan, Serkan'a Kemal'in babası olduğunu söyler. Babasının Kemal olduğunu öğrenen Serkan çok sinirlenir ve Kemal'le görüşmeyi reddeder. Ama Kiraz'ın onları bir araya getirmek için gizli planları vardır.

Sen Çal Kapımı, her hafta Çarşamba yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.