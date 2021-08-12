12 Ağustos 2021 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:01

Sen Çal Kapımı 49. Bölümden ilk fragman yayınlandı. Yeni sezonuyla Çarşamba akşamları FOX Tv'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümde Eda ve Serkan, şirketin iflas noktasına gelmesinden dolayı büyük bir sınavla karşı karşıya kalmıştı. Sen Çal Kapımı 49. Bölüm Fragmanında ise Eda, 2. çocuğuna hamile olduğunu öğreniyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 49. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SEN ÇAL KAPIMI 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, Asena Bülbüloğlu'nun yapımcı olduğu, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu, Deniz Gürlek ve Melek Seven'in yazdığı "Sen Çal Kapımı" her hafta Çarşamba akşamı FOX Tv'de...

SEN ÇAL KAPIMI 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı 49. bölüm fragmanında Eda sürekli uyuklamasından şüphelenip, yaptığı test sonucunda hamile olduğunu öğreniyor.

Serkan, Eda'nın bu sürprizine ne tepki verecek?

Sen Çal Kapımı 48. son bölüm full izle!

Serkan ve Eda sonunda evlenmiştir. Mutluluk artık çok yakınlarındadır ancak Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarına bomba gibi düşer.

Şirketin iflas edecek durumda olduğunu duyan Eda, kemer sıkmaya karar verir. Eda'nın bu haline anlam veremeyen Serkan, onun değiştiğini ve cimrilik yaptığını düşünür.

Diğer yandan şirketin kurtulması Deniz hanımın atacağı bir imzaya bağlıdır. Deniz'in Serkan'dan hoşlandığını bilen Eda, iflas etmemek için Serkan'ı onunla yemeğe göndermeyi kabul eder.

Olan bitene anlam veremeyen Serkan, işin gerçek yüzünü Kiraz'dan öğrenecektir.

Serkan elinden geleni yapsa da daha büyük fedakarlıklar kapıdadır. Aşk Serkan için en büyük fedakarlık olacaktır.

Sen Çal Kapımı, her hafta Çarşamba yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.