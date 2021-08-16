16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:27 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:27

Kalp Yarası 7. bölümüyle izleyici karşısına karşısına çıktı. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası 7. bölümde Azade'nin Ayşe'ye söylediği "Ne zaman kurtulacağız senden..." sözü izleyenlerin yüreğini burktu. Ferit'in kaybolması konakta yaşayan herkesi kahreder. Hande ise Baha'dan şüphelenir. Ferit, ortaya çıkacak mı? Atv'de yayınlanan Kalp Yarası 7. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası 7. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 7. BÖLÜM İZLE ATV!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, son bölümüyle izleyenleri ekranlarının başına kilitledi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 7. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizinin genel hikayesi, Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 8. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Atv'de ekrana gelen Kap Yarası, Antakya'da iki ailenin bitmek bilmeyen çatışmasından sonra karşılarına Ferit ve Ayşe'nin tertemiz aşklarını konu alıyor.

KALP YARASI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad'ın kaleme aldığı Kalp Yarası 7. bölümüyle, 16 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı Atv'de ekrana geldi.

Kalp Yarası 7. bölümde Azade, oğlu Ferit kaybolduğu ortalığı yıkıyor.

Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte etmişti.

Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.

Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır. Peki Ferit'e ne oldu?

Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

Kalp Yarası 7. bölümde Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda ;Gökhan Alkan (Ferit), Merve Çağıran (Hande Velioğlu), Yağmur Tanrısevsin (Ayşe), Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk), Kemal Burak Alper (Taha), Zehra Yılmaz (Betül), İnanç Konukçu (Sinan), Rıza Akın (Hüseyin), Nail Kırmızıgül (İhsan), Melih Çardak (Sadık), Yonca Şahinbaş (Vedia), Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Burçin Abdullah, Naz Sayıner ve Kemal Burak Alper yer alıyor.

KALP YARASI ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLDU?

Kalp Yarası son bölümde Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır.

Baha'ya yardım etmek için onu barınacağı bir yere götüren Ayşe, Hande'nin kendisine tuzak kurduğundan habersizdir. Hande, "Cehenneme giden yolar iyi niyet taşlarıyla döşelidir!" diyerek Ayşe'nin saf ve iyi olmasından faydalanmak ister.

Hande, Baha ile aynı evde basılmaları için onları beraber görüntülenmesi için gazetecileri çağırır. Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünen Hande, kendisi ters köşe olur.

Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Azade, Hande'ye ailesini rezil edeceği için tokat atar.

Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler.

Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.

Kalp Yarası, her hafta Pazartesi akşamı Atv'de...