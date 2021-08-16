16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:47

Aşkın Tarifi dizisi 10. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Aşkın Tarifi 10. bölümde Taylan, Fırat'ın oyun oynadığını kanıtlamak için türlü numaralara başvurur. Ancak beklenmedik bir şekilde kaza geçiren Fırat hafızasını kaybeder. Fırat iyileşecek mi? Aşkın Tarifi 10. bölüm izlemek için haberimizdeki Aşkın Tarifi 10. bölüm full izleme linkine tıklayın.

AŞKIN TARİFİ 10. BÖLÜM FULL İZLE!

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi 10. bölümde Fırat hafızasını kaybeder.

Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkaracak, Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi önerecektir.

Diğer yandan Naz ve Fırat birbirlerine karşı olan hislerini sorgular.

Aşkın Tarifi 10. son bölümde Naz da Fırat da yaşadıklarının etkisinden kurtulmayı başaramaz. Kendilerini aşkın tarifini sorgularken bulurlar.

Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini değiştirecektir. Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına gelecektir.

Aşkın Tarifi son bölümde Fırat çıkmazdan kurtulmaya çalışırken hafızasını kaybeder.

Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Aşkın Tarifi son bölümde Naz'ın oynadığı büyük intikam oyunu, Fırat ile Naz arasında yepyeni bir aşk-nefret savaşı başlatır.

Restorana inadına geri dönen Fırat ve onu göndermeye kararlı olan Naz arasında geçecek oyunlar tehlikeli boyutlara gelecektir.

Fırat ve Naz inatlaşıyor!

Fırat da Naz da olayların ardından birbirlerine karşı oldukça ofansiftir. Burunlarından kıl aldırmazlar. Öte yandan Fırat, Taylan'ın kışkırtmalarına karşı duramaz.

Kariyeri bitirilen Taylan bundan dolayı Fırat'ı sorumlu tutacak, hem Fırat'ı Naz'dan koparıp kendine çekmek hem de profesyonel hayatında tekrar çıkış yakalamak için farklı yollar arayacaktır. Taylan'ın oyunları sonucunda büyük bir açmaza düşen Naz ve Fırat ne yapacaktır?

Fırat ve Naz arasında sular durulmuyor!

Düğün fiyaskosundan sonra Naz, Fırat'ın yüzünü bile görmek istemez. Fırat ile olan tüm ilişkisini bitirmeye kararlıdır. Ancak Naz'în kararlı olduğu kadar Fırat'ta bulunduğu yerde kalmaya kararlıdır. İkili arasındaki çatışma şiddetini artırarak devam eder.