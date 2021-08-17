16 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Masterchef, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası reyting sıralaması

16 Ağustos reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı; Eyvah Eyvah 3, Masterchef, Aşkın Tarifi ve Kalp Yarası reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Atv'de yayınlanan Kalp Yarası yine zirveyi kaptı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 16 Ağustos 2021 reyting sonuçları
Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması
16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI
16 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada ATV'de ekrana gelen "Kalp Yarası", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada "Kalp Yarası" yer aldı.