16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:50

Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin sevilerek izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanında Esra'nın şirketten ayrılmasıyla birlikte Ozan, onu geri döndürmeye çalışır. Çınar ise onların arasında bir şey olduğundan şüphelenip Ozan'ın eski karısını araştırır. Çınar, Esra ve Ozan'ın eskiden evli olduğunu öğrenince ne yapacak? İşte Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanı

AŞK MANTIK İNTİKAM 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

fragmanında Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için işten ayrılıyor. Ozan ise Esra'yı işe geri döndürmek için ikna etmeye çalışır.

Ozan'ı Esra'nın çalıştığı restorantta gören Çınar ise olan bitene anlam vermeye çalışır.

Bir süredir Ozan ve Esra'nın arasındaki bağı çözmeye çalışan Çınar, Ozan'ın eski karısının kim olduğunu araştırmaya başlar. Çınar, Esra ve Ozan'ın eskiden evli olduğunu öğrenince ne yapacak?

Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra, Ozan'a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hisseder. Bu durumda bir karar vermesi gerekiyordur. Ya duygularıyla yüzleşecek ya da sonsuza kadar kaçacaktır.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCU KADROSU

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer almaktadır.

Aşk Mantık İntikam oyuncuları ise başlıca; İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi isimlerden oluşuyor.