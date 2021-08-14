Sen Çal Kapımı final çekimleri tamamlandı! Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak?

14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:50 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:50

Sen Çal Kapımı final bölümü çekildi. Başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümüyle final yapacak. Peki Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak? İşte Sen Çal Kapımı final tarihi...

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ YAPIYOR?

MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Altan Dönmez'in yönetmenliğini yaptığı başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümüyle final yapacağı öğrenildi.

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sen Çal Kapımı, Eylül ayının ikinci haftasında final yapacak. FOX Tv'de yayınlanan romantik komedi türündeki Sen Çal Kapımı, Eylül'ün 8'inde ekrana gelecek olan 52. bölümüyle final yapacak.

ÇEKİMLER BİTTİ

FOX Tv'de yayınlanan ve başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı'nın çekimlerinin yapıldığı gün dizinin oyuncuları, son set gününde duygusal anlar yaşadı.

Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel, son set gününe gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çığlık çığlığa bir veda yapıyoruz. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi adıma çok mutluyum" dedi.

MAYA'NIN CEVABI HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Dizinin çocuk oyuncusu Maya Başol ise son set gününde gözyaşlarına hakim olamadı. Kerem Bürsin'in kucağından inmeyen Maya, "En sevdiğin karakter kimdi?" sorusuna kendi karakteri Kiraz'ın adını vererek herkesi kahkahaya boğdu.

AĞLAMAKTAN SESİ KISILDI

Sen Çal Kapımı'nın Pırıl'ı Başak Gümülcinelioğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı. Çekimler tamamlandıktan sonra çok ağladığını söyleyen oyuncu, "Ağlamaktan sesim gitti. Biz çok güzel dostluklar kurarak çalıştık. Bu yüzden biraz buruğuz. Her son bir başlangıç biz yine hep beraberiz" ifadelerini kullandı.